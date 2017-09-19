Життєво небезпечні МАФи Тернополя

На жаль, вкотре ДемАльянсу доводиться звертати увагу на кричущі порушення Законів України Тернопільською міською владою на чолі з Надалом С.В. та його вірним помічником – головним архітектором міста Бесагою В.Й.

Мова йде про масову МАФізацію міста в червоних лініях вулиць. Як приклад такого «містобудівного екстремізму» можна навести розміщення МАФів суцільною смугою по вул. М. Шептицького, на газоні, з обох сторін пішохідного переходу.

Проте, спотворення образу міста не найгірший результат такого господарювання. Таке захаращення тротуарів, у притул до проїзної частини, несе реальну загрозу життю людей. Тернополяни вже починають звикати, що видимість транспорту на вулицях їм тепер обмежують незаконно встановлені (в порушення будівельних норм), за погодженням головного архітектора міста, капітальні будівлі та МАФи (рекламні щити, виносна реклама, павільйони, кіоски, лотки). Особлива це небезпечно по відношенню до дітей, яких водії, зважаючи на їх малий зріст, не можуть вчасно побачити навіть за лотком з морозивом, не говорячи про їх раптову появу із-за чергового ларька. Скільки потрібно ДТП, щоб відповідні органи почали реагувати на порушення? Дане питання залишається відкрите. Ми готові допомогти з нормативною базою, якщо у відповідальних осіб існують пробіли в знаннях. Нагадуємо, що державними будівельними нормами, а саме ДБН «Вулиці та дороги населених пунктів», у п. 3.19, на наземному пішохідному переході, повинен бути забезпечений трикутник видимості не менше ніж 50 м х 10 м. У зоні трикутника видимості не допускається розміщення споруд, рекламоносіїв і зелених насаджень заввишки більше 0,5 м. (малюнок додається). А пунктом 2.21 вказано: при розміщенні споруд торговельно-побутового призначення, рекламоносіїв, не допускається пош¬кодження або знищення зелених насаджень, – йдеться у заяві активістів.. При виявленні цих порушень звертайтесь в поліцію про вчинення злочину, з посиланням на вказані нами пункти норм, застосування яких, згідно ст. 11 Закону України «Про будівельні норми» або їх окремих положень, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність. А згідно ст. 2, дія цього Закону поширюється на органи державної влади та органи місцевого самоврядування тобто і на дії «особливого» Тернопільського міського голови та його «проффесіонала» архітектора Бесагу В.Й. Тож шановні тернополяни, не дайте захаращувати своє місто, зробімо його безпечним та комфортним для життя!