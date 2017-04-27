Зірки Х-фактору та Євробачення виступлять у Тернополі
5-6-7 травня на І фестивалі локальної їжі та культури Тернопільська БРАМА на Театральному майдані відбудуться зіркові концерти під відкритим небом.
6 травня на фестивалі будуть виступати фіналісти ЄВРОБАЧЕННЯ 2017 –САЛЬТО НАЗАД, а 7 травня – учасники Х-ФАКТОРУ – гурт THE HYPNOTUNEZ, у музиці яких переплелися джаз-панк і свінг-кор, танцювальні ритми та неповторна харизма учасників.
Повна програма виступів гуртів на фестивалі “Тернопільська Брама”:
5 травня, субота
18.00 – Роздоріжжя
19.00 – Медовий полин
21.00 – Brio
22.00 – Los Colorados
6 травня, субота
18.00 – Mr. Freeman
19.00 – Nebraska
20.00 – Kelush and the Bastards
21.00 – Сальто Назад
7 травня, неділя
18.00 – Сержант Блюз
19.00 – Патроничі
20.00 – D.Kray
21.00 – The Hypnotunez
Вхід вільний! Не пропустіть!
Також на гостей фестивалю очікує рекорд на найдовшу в Україні 400-метрову ковбасу, яку готує партнер фестивалю – Тернопільський м’ясокомбінат.