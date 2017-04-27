Зірки Х-фактору та Євробачення виступлять у Тернополі

5-6-7 травня на І фестивалі локальної їжі та культури Тернопільська БРАМА на Театральному майдані відбудуться зіркові концерти під відкритим небом.

6 травня на фестивалі будуть виступати фіналісти ЄВРОБАЧЕННЯ 2017 –САЛЬТО НАЗАД, а 7 травня – учасники Х-ФАКТОРУ – гурт THE HYPNOTUNEZ, у музиці яких переплелися джаз-панк і свінг-кор, танцювальні ритми та неповторна харизма учасників.

Повна програма виступів гуртів на фестивалі “Тернопільська Брама”:

5 травня, субота

18.00 – Роздоріжжя

19.00 – Медовий полин

21.00 – Brio

22.00 – Los Colorados

6 травня, субота

18.00 – Mr. Freeman

19.00 – Nebraska

20.00 – Kelush and the Bastards

21.00 – Сальто Назад

7 травня, неділя

18.00 – Сержант Блюз

19.00 – Патроничі

20.00 – D.Kray

21.00 – The Hypnotunez

Вхід вільний! Не пропустіть!

Також на гостей фестивалю очікує рекорд на найдовшу в Україні 400-метрову ковбасу, яку готує партнер фестивалю – Тернопільський м’ясокомбінат.