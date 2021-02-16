Романтичне освідчення у коханні на День закоханих у Кременці

Вадим заздалегідь придбав каблучку, купив квіти і подбав про те, аби пропозиція руки і серця у День Валентина для коханої Вікторії була несподіванкою.

Віка та Вадим разом уже три роки. Познайомилися через інтернет. Вадим одразу ж запросив на побачення, але перше знайомство не склалося. Та згодом почали одне одному симпатизувати. Вже через рік жили разом, обоє навіть працювали за кордоном.

— Так вже третій рік ми живемо, як сім’я, настав час, коли потрібно освідчитися і жити, як годиться, офіційно, — каже Вадим.

Рішення приймали удвох, а от із таким сюрпризом на День закоханих — ідея Вадима.

— Про те, що це станеться саме так, не сподівалася і не очікувала. Вадим завжди казав, що освідчиться на повітряній кулі. Він питав, яка має бути обручка, але все це була підготовка, і не до сьогоднішнього дня. Це для мене величезний сюрприз, — розповідає Вікторія.

А Вадим вирішив не зволікати до весни, коли будуть сприятливі умови аби політати на кулі. То ж освідчитися, вирішив символічно на День Валентина.

Також зробив це в улюбленому ресторані, де часто бувають удвох.

Весілля молода пара планує на серпень. А на кулі, святкуватимуть, можливо, річницю подружнього життя.

KременецьCity