З’явилося відео, як нетверезий кермувальник втікав від патрульних у Тернополі

23 жовтня тернопільським інспекторам надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на одній зі стоянок міста, за вулицею Подільською, водій автомобіля MERCEDES, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Екіпаж патрульних одразу ж вирушив за вказаною заявником адресою. Прибувши на місце події, поліцейські помітили, як водій вищевказаної автівки уже здійснював рух транспортним засобом, порушивши ПДР. За допомогою проблискових маячків та звукової сирени, кермувальнику подали сигнали про зупинку, однак той не зреагував, а навпаки — лише збільшував швидкість, рухаючись вулицями міста, чим наражав на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Згодом, на вулиці 15 Квітня, завдяки злагодженим діям патрульних, транспортний засіб правопорушника був заблокований.

Та водій й надалі хотів уникнути зустрічі з поліцейськими: вийшовши з автомобіля, мав намір втекти. За допомогою фізичної сили та спецзасобів — кайданок, водія одразу затримали.

У чоловіка були усі ознаки алкогольного сп’яніння, проте пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу та у найближчому медичному закладі він відмовився у категоричній формі.

На 43-річного тернополянина патрульні склали протоколи за ст. 122-2 КУпАП (Невиконання вимог про зупинку), за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння), за ч. 4 ст. 122 КУпАП(Порушення ПДР, що спричинили створення аварійної обстановки), постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (Порушення ПДР). Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик. Надалі усі складені адміністративні матеріали передадуть у суд, який і визначатиме міру покарання для водія, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.