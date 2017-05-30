Багатії та злидні Тернопільської облради: хто має мільйонні статки, а хто виживає за 0 гривень?

Троє з них задекларували нульові доходи. У Башти пуста декларація, у цьому він звинувачує НАЗК.

Найвищі доходи – у приватних підприємців

Лідером за рейтингом доходів у 2016 році з-поміж депутатів облради є Орест Курило із “Народного контролю”. Депутат, його дружина та син займаються підприємницькою діяльністю, дохід від якої становить левову частку бюджету сім’ї.

Згідно з ЄДР, Орест Курило займається виготовленням виробів із бетону для будівництва, він є засновником підприємства “Бучацька агропромтехніка”. Дружина займається виробництвом готових текстильних виробів, крім одягу, син – роздрібною торгівлею, залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Окрім цього, серед доходів сім’ї – 1 млн грн процентів, 13 тис. грн пенсії депутата та 280 тис. грн отриманої дружиною спадщини.

Фото з профіля депутата в ОК

Наступним у рейтингу є Володимир Тимчишин, член фракції “Громадянська позиція”, який заробив у 2016 році 3 млн грн – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. Згідно з ЄДР, він займається виробництвом м’ясних продуктів та торгівлею ними.

Роман Василіцький із “Самопомочі” теж займається підприємницькою діяльністю, зокрема оптовою торгівлею текстильними товарами, він заробив 958 тис. грн. Дружина депутата також підприємець, заробила 932 тис. грн, займається роздрібною торгівлею, взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах.

Фото з профіля депутата в ОК

Голова фракції “Народний контроль” Володимир Болєщук до рейтингу депутатів з найвищим рівнем доходів потрапив завдяки підприємницьцій діяльності своєї дружини. Вона заробила близько 950 тис. грн. на роздрібній торгівлі рослинами та добривом.

Володимир Болєщук за основним місцем роботи отримав 16 тис. грн. Щоправда, із декларації депутата не зрозуміло, яке саме підприємство виплачує йому заробітну плату. Депутат некоректно подав дані щодо джерела доходу, вказавши замість найменування підприємства ПІП того, хто отримує дохід, тобто своє. Зазначимо, що це дуже поширена помилка в депутатів. Наприкінці жовтня 2016 р. Болєщук почав займатись підприємницькою діяльністю, відкривши ФОП, та заробив близько 250 тис. грн.

Зазначимо, що Тимчишин, Василіцький і Болєщук у 2016 р. пропускали засідання своїх депутатських комісій.

П’ятірку депутатів з найбільшими доходами за минулий рік замикає член фракції “Громадянська позиція”Петро Васько. Він та його дружина теж є підприємцями, займаються роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Депутат заробив 849 тис. грн, дружина – 823 тис. грн. Серед річних доходів сім’ї зазначається також пенсія депутата, стипендія дочки, доходи від відчуження сільськогосподарської продукції та рухомого майна.

Фото з профіля дружини депутата в ОК

Як “свободівці” з нульовими доходами виживають?

Вісім депутатів задекларували доходи значно нижчі за прожитковий мінімум, серед них четверо “свободівців”: Ігор Баконь, Андрій Богуш, Сергій Коцемір та Олександр Башта.

Нагадаємо, що Сергій Коцемір став кандидатом на відкликання у 2016 р. за пропуски засідань комісії. За інформацією обласної ради він з січня 2015 року мобілізований до лав Збройних Сил України. Декларація депутата абсолютно порожня – зазначається тільки місце роботи: пожежник в МПК Скала-Подільська.

Олександр Башта невчасно подав свою декларацію. За це передбачений штраф, проте згідно з декларацією, штраф для нього стане суттєвою витратою, адже ні доходів, ні заощаджень Башта не має. 1 травня депутат подав пусту декларацію, а через кілька годин вніс виправлення, зазначивши дружину та сина.

Правдиво розказую. Я одним із перших зробив ключ, коли ще ще ніхто з депутатів не зробив, я пішов в податкову і мені його зробли. 9 березня нарешті сів, все заповнив, як алгоритм іде. Потім є така позначка “надіслати” і поруч “зберегти чорновик”. Я надіслав і нажав кнопку “зберегти чорновик”. І я собі їжджу спокійний, без хвилювань. В мене все пройшло добре. На поштову скриньку мені прийшло повідомлення: 1. Ви зареєстровані 2. Декларація створена. І 31 число вночі дзвонить мій керівник і запитав, чому я декларацію не подав. Я відповів, що найперший все заповнив і відправив. Тоді заходжу, відкриваю, дивлюся в чорновику вона є. Всі хто заходить кажуть що нема. Тому нажимаю ще раз “відіслати”. Вона пішла повністю, яка вона була. Пробував щось змінити , але зміни не вводились. Я звертався, і мені відповіли, що “кому треба, той побачить”. Таке моє пояснення, іншого немає, – коментує Олександр Башта.

На запитання, чи може він надати скріншот, який підтверджує, що заповнена ним декларація не порожня, депутат відповів:

Якщо, наприклад, ти подзвонила, я пояснив, твоє право вірити/не вірити і робити якісь рефлекси. Якщо справа буде доходити до суду, то для суду теж, в принципі, не може бути такого, що безапеляційно він не подав і все . Є докази, заходять на сайт: є декларація, значить є. Ну що я можу зробити, хай собі вирішують. Якщо у них проблема з логістикою, тобто “відправити”, “зберегти”, то це одне, а якщо я відправив, а у них не зберегло. Там до речі був скандал через те , що все заглючило, може і в цей момент і моя декларація там зникла, але це е моя провина. Я тут сильно не боюсь. І в декларації там взагалі нічого цікавого немає: моя пенсія в 1200 грн в місяць. Немає проблем, скріншот дам, але єдина проблема у тому, що не вмію їх робити і тобі подати. Я малого попрошу і він зробить і надішлю сьогодні тобі.

Додамо, що вже пройшло кілька днів з моменту обіцянки пана Башти надати докази, проте Громадський рух ЧЕСНО їх так і не отримав.

Зазначимо, що згідно з реєстром МВС, у депутата є 2 автомобілі, які не зазначені в декларації.

Ігор Баконь та члени сім’ї не отримували ніяких доходів, не декларував депутат і заощаджень з минулих років.

Давніше був приватним підприємцем, і так сталося,що жив раніше за зароблені кошті. На сьогодні офіційно працюю на роботі. А в 2016 році я не працював. Не вказав заощадження, бо ще має значення їх розмір. Заощадження до 50 прожиткових мінімумів можна і не вказувати, – коментує Баконь.

Фото з профіля депутата в ОК

Андрій Богуш зазначив у декларації, що працює менеджером-управителем в ТзОВ “Грандвест ЛТД”, заробив за рік за основним місцем роботи близько 5 тис. грн, а також отримав 17 тис. грн страхових виплат, 920 грн матеріальної допомоги учаснику АТО, 400 грн процентів, та отримав разом із дружиною по 500 грн як подарунок. Також, депутат та його дружина задекларували готівкою по 5 тис. доларів.

Фото з профіля дружини депутата у ВКонтакте

Іван Марущак, із БПП за рік заробив близько 9 тис. грн у комунальному підприємстві “Футбольний клуб “Тернопіль”. Окрім того, депутат задекларував 197 тис. грн готівкою. Нагадаємо, що Маращак у 2016 р. став кандидатом на відкликання за прогули засідань комісії.

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“Радикал” Сергій Швець працює директором ТОВ “Агросіч Центр”, за рік заробив 25 тис. грн. Доходи дружина депутата склали 17 тис. грн. А також вона отримала 34 тис. грн. матеріальної допомоги. В раді Швець є головою комісію з питань бюджету.

Фото з профіля депутата в ОК

Доходи Лариси Римар, голови фракції “Громадянська позиція” склали 15 тис. грн, зароблені в громадській організації “Центр регіонального розвитку та права”. 27 тис. грн отримав чоловік депутатки державної допомоги на дитину-інваліда. 12 тис. грн – стипендія сина. Лариса Римар відмовилася давати коментар.

Інна Вовчок із фракції УКРОП задекларувала лише 13 тис. грн стипендії, до слова, вона є наймолодшою депутаткою в раді та ще навчається у ТНЕУ.

Стосовно доходів: окрім того, що я депутат, я ще й і студентка, і навчання не дозволяло йти офіційно працювати, оскільки в час з 8:00 до 17:30 в мене переважно навчання, таким чином мене фінансово забезпечують батьки, – коментує Інна Вовчок.

Хто з депутатів накопичив найбільший капітал?

Попри те, що у деяких депутатів облради є досить незначні доходи – є низка обранців, які мають значні заощадження в готівці, на рахунках у банках та в статутних капіталах підприємств.



Антон Білик із фракції БПП “Солідарність” вклав 46 млн грн у статутний капітал приватно-орендного аграрного підприємства “Іванівське”, де він є директором та засновником. В раді є членом постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села. На банківських рахунках депутат має близько 1,3 млн грн, 9,5 тис. євро та 40 тис. грн готівкою.

Сам депутат не зміг прокоментувати вклад у розмірі 46 млн.грн., передав слухавку своєму бухгалтеру, вона пояснила:

Це гроші не директора. Це гроші підприємства. Статутний фонд. Щоб створити приватне підприємство треба було мати статутний фонд. Ми від прибутку взяли якийсь процент і поставили у статутний фонд, це було у 2000 році.

“Радикал” Іван Навольський має значні вклади у статутних капіталах підприємств: приватне підприємтво “Тіміртан” – 7,5 млн грн, “Арма” – 5 млн грн, ПП “КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД – ЗАЛІЩИЦЬКИЙ” – 15 млн грн. ПП “НАДІН-НТІ” депутат володіє разом із дружиною Надією Навольською, яка вклала 12 млн грн до статутного капіталу, а сам депутат – 3 млн грн. Грошові активи у депутата відсутні. Нагадаємо, що у 2016 р. Навольський став кандидатом на відкликання за пропуски понад 60% засідань комісій ради.

Орест Курило задекларував близько 440 тис. доларів на банківських рахунках, готівкою депутат зберігає 258 тис. доларів та 1,3 млн грн. Окрім того, Курило вклав 196 тис. грн. у підприєство ТОВ “Бучацька агропромтехніка”, де він є бенефіціаром. А дружина депутата має 33% корпоративних прав (69 тис. грн) у ТОВ “Пролісок”.

Роман Василіцький заощадив 7,8 млн грн та 97 тис. доларів готівкою, а також має 1,7 млн. грн. у банку.

Володимир Болєщук задекларував близько 3,7 млн грн грошових активів: готівки та коштів на банківських рахунках у різних валютах.

З методологією для визначення багатіїв та злиднів ради можна ознайомитися на сайті ЧЕСНО.

Нагадаємо, що Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив результати моніторингу декларацій депутатів міської ради, роботи міськради та облради. А також проаналізував рік роботи міського голови Тернополя.