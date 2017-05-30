Люди на Тернопільщині задихаються через свинокомплекс

У Збаражі місцеві жителі потерпають від наслідків діяльності ТОВ «Поділля», що займається розведенням свиней.

Враховуючи те, що підприємство працює з порушенням вимог природоохоронного законодавства і систематично не виконує основну вимогу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області – отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, депутати Тернопільської обласної ради направили відповідний депутатський запит. На його виконання, у травні поточного року Інспекцією проведено позапланову перевірку. Як результат: керівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-5 КУпАП і повторно видано припис щодо отримання дозволу на викиди з терміном виконання до 15.07.2017р. Інспекцією також проведені вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферу на двох організованих джерелах викиду, результати яких передані Управлінню екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації для врахування при розгляді матеріалів

Після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «Поділля» будуть нараховані та пред’явлені збитки за весь період здійснення викидів без дозволу. Очікується, що діяльність підприємства відповідно до норм природоохоронного законодавства та виконання заходів, передбачених дозволом, призведе до врегулювання складної екологічної ситуації і зніме соціальну напругу в районному центрі.