На Тернопільщині судитимуть адвоката за шахрайство на майже 6 млн грн

На Тернопільщині судитимуть адвоката та його спільника за шахрайство на майже 6 млн грн

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо адвоката та його спільника. Їх обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, та у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у 2017 році місцевий підприємець звернувся до керуючого відомого адвокатського об’єднання по правову допомогу при купівлі та подальшому оформленні приміщення у Тернополі загальною площею 453,5 кв.м. Адвокат пообіцяв за 4,4 млн грн здійснити процедуру викупу майна через електронну систему «Прозорро.Продажі», однак не виконав обіцянки, а привласнив кошти підприємця.

Крім цього, у 2022 році разом зі спільником адвокат реалізував ще одну аферу. Він запевнив знайомого військового у можливості придбання та монтажу котеджу, натомість запропонував як оплату переписати власну квартиру чоловіка на свого спільника. Повернувшись із зони бойових дій, потерпілий зрозумів, що омріяного будинку його сім’я так і не отримає, при цьому право власності на квартиру він втратив. Сума збитків — понад 1,3 млн грн.

Також у 2022 році адвокат та його спільник «допомогли» тернополянці, родина якої давно знала юриста та довіряла йому. Замість документів про заставу транспортного засобу він надав їй на підпис документи про відчуження авто на користь свого спільника. Жінка, не перечитавши папери, підписала їх. Про шахрайство вона дізналася лише після того, як втратила право власності на автомобіль. Сума збитків склала майже 350 тис грн.

Їм повідомлено про підозри у вересні минулого року.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.