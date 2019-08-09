Бруківка вже зносилася, а Гаївський міст може ще почекати, – як тернопільська влада проїдає бюджет

Про «проїдання» коштів платників податків.

Заява Сили Людей Тернополя щодо безвідповідального підходу Тернопільської міської ради у визначенні пріоритетів бюджетних витрат на ремонт об’єктів інфраструктури.

Через багаторічне недалекоглядне управління Тернопіль страждає від цілого ряду серйозних проблем. Серед них: поганий стан автомобільних доріг, відсутність централізованої системи відведення дощових вод, неефективна й морально застаріла система централізованого опалення, зростаюча проблема паркування автомобілів в умовах ущільненої забудови, вмираюча фауна ставу, непрацюючий аеропорт, переповнене й екологічно небезпечне «Малашівецьке» сміттєзвалище, аварійний міст «Гаївського» перехрестя та багато інших.

Безумовно, вирішити вмить вище перераховане неможливо.

Однак, міська влада мало намагається вирішувати справді важливі проблеми. З року в рік лунають виправдання пов’язані з відсутністю коштів.

Водночас, витрачаються десятки мільйонів гривень на перекладання бруківки, будівництво фонтанів, ремонт об’єктів, у яких немає гострої потреби. Робиться не те, що потрібно й раціонально, а те, що візуально ефектно.

Одним з показових прикладів останнього часу можна назвати багатомільйонний ремонт частини вулиці Чорновола (понад 8 млн. грн. державних і міських коштів!) у той час, як на ремонт «Гаївського» мосту грошей немає. Нагадаємо, що через аварійний міст страждає велика кількість як тернополян, так і гостей області.

Закликаємо міського голову Сергія Надала та депутатський корпус припинити «показушне» марнотратство та зосередитись на вирішенні справді важливих міських проблем.

Коли хворий хребет чи серце, то лікуються не в косметолога і не в перукаря.