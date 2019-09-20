Чоловік, який вихвалявся тим, що підірвав тернопільського ректора, погрожував судді?
Через годину після того, як були підірвані ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий з дружиною, невідомий прокоментував статтю, в якій журналіст запевнив, що служитель Феміди готується закрити провадження про вбивство, і написав у коментарі про те, як щойно розібрався з хабарником, – йдеться на сайті ЗаконіБізнес.
Юрій Дзюбановський з Тернопільського міськрайонного суду розглядав справу про умисне тяжке тілесне ушкодження, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Хід судового засідання висвітлило місцеве інтернет-видання. У назві матеріалу журналіст поділився припущенням, що законник хоче якомога швидше закрити справу про вбивство.
4 вересня, о 9-ій ранку, користувач, який підписався як TNT, дав такий коментар: «Хочу попередити суддю, сьогодні ми відпрацювали по родині хабарника. Ти наступний». Інший користувач зрадів, побачивши такий коментар і запевнив попереднього в необхідності таких робін гудів для країни. «Ті люди вже не можуть зупинитися, крадуть та крадуть. Відірвані руки їх тільки зупинять. Давайте нехай суддя буде наступним».
До спілкування долучився ще один, який попросив дати йому адресу законника, адже в них є хлопець, який готовий пояснити служителю Феміди, що таке життя, а що таке шило в шиї.
Згодом Ю.Дзюбановський довідався, що загадковий користувач хвалився недарма, адже годину перед тим у селі біля Тернополя на подвір’ї ректора університету пролунав вибух, унаслідок якого господаря будинку та його дружину госпіталізували з травмами.
З огляду на цю подію судді здалося, що злісні коментатори становлять небезпеку, тому він звернувся до Вищої ради правосуддя (№4648/0/6-19) та Генеральної прокуратури, щоб вони вжили всіх необхідних заходів для захисту й авторитету суду.