Чоловік, який вихвалявся тим, що підірвав тернопільського ректора, погрожував судді?

Через годину після того, як були підірвані ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий з дружиною, невідомий прокоментував статтю, в якій журналіст запевнив, що служитель Феміди готується закрити провадження про вбивство, і написав у коментарі про те, як щойно розібрався з хабарником, – йдеться на сайті ЗаконіБізнес.

Юрій Дзюбановський з Тернопільського міськрайонного суду розглядав справу про умисне тяжке тілесне ушкодження, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Хід судового засідання висвітлило місцеве інтернет-видання. У назві матеріалу журналіст поділився припущенням, що законник хоче якомога швидше закрити справу про вбивство.

4 вересня, о 9-ій ранку, користувач, який підписався як TNT, дав такий коментар: «Хочу попередити суддю, сьогодні ми відпрацювали по родині хабарника. Ти наступний». Інший користувач зрадів, побачивши такий коментар і запевнив попереднього в необхідності таких робін гудів для країни. «Ті люди вже не можуть зупинитися, крадуть та крадуть. Відірвані руки їх тільки зупинять. Давайте нехай суддя буде наступним».