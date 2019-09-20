14:38 | 20.09.2019
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Іван Ковалик
Політика 

Відомий активіст Іван Ковалик – йде в Силу Людей Тернополя

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До команди Сили Людей долучилась авторитетна, гідна, патріотична, порядна й надзвичайно сильна особистість – Іван Ковалик.

Молодий і цілеспрямований державник-націоналіст, батько трьох дітей, громадський активіст, педагог. Псевдо – Еней.

Громадська діяльність:

  • з 2008 року є активним членом Молодіжного Націоналістичного Конгресу
  • весна-літо 2013р. ініціатор збору підписів про підтримку угоди про євроінтеграцію (до листопада було зібрано 1 млн підписів)
  • організатор волонтерів із Тернополя на Майдан 
  • чотовий 14-ої сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності
  • співзасновник всеукраїнського громадського руху “Самооборона Майдану”
  • 2014-2015 займається волонтерською діяльністю по забезпеченню ресурсами українських військових
  • створив громадську організацію “Вільні Люди” в Тернополі
  • ініціатор руху “Стоп Реванш” у 2017р
  • створив громадську платформу “Тернопільщина за українську помісну православну церкву”
  • у 2019р співзасновник громадської ініціативи “Захисти Україну”
  • ініціатор кампаній: з протидії незаконних вирубок лісу, скасування передачі Почаївської Лаври Московському патріархату, протидії корупції та зловживанню чиновників на Тернопільщині

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