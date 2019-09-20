Відомий активіст Іван Ковалик – йде в Силу Людей Тернополя
До команди Сили Людей долучилась авторитетна, гідна, патріотична, порядна й надзвичайно сильна особистість – Іван Ковалик.
Молодий і цілеспрямований державник-націоналіст, батько трьох дітей, громадський активіст, педагог. Псевдо – Еней.
Громадська діяльність:
- з 2008 року є активним членом Молодіжного Націоналістичного Конгресу
- весна-літо 2013р. ініціатор збору підписів про підтримку угоди про євроінтеграцію (до листопада було зібрано 1 млн підписів)
- організатор волонтерів із Тернополя на Майдан
- чотовий 14-ої сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності
- співзасновник всеукраїнського громадського руху “Самооборона Майдану”
- 2014-2015 займається волонтерською діяльністю по забезпеченню ресурсами українських військових
- створив громадську організацію “Вільні Люди” в Тернополі
- ініціатор руху “Стоп Реванш” у 2017р
- створив громадську платформу “Тернопільщина за українську помісну православну церкву”
- у 2019р співзасновник громадської ініціативи “Захисти Україну”
- ініціатор кампаній: з протидії незаконних вирубок лісу, скасування передачі Почаївської Лаври Московському патріархату, протидії корупції та зловживанню чиновників на Тернопільщині