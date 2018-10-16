Новини Тернополя 

Земельну комісію, яку очолював Андрій Шкула, тернопільські депутати ліквідували

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Питання «Про постійну комісію» чомусь не викликало значної уваги на сесії Тернопільської міської ради. Втім, наслідки рішення, підтриманого депутатами на засіданні 5 жовтня, можуть суттєво вплинути на майбутню життєдіяльність міста, – пише Терен.

Фактично земельної комісії у тому форматі, що діяв раніше, у Тернополі більше немає (голова – Андрій Шкула). Депутати погодилися утворити постійну комісію міської ради із питань регулювання земельних відносин та екології. Тобто – зовсім нову.

Кажуть, що це життя тернополянам не ускладнить. Наразі, до затвердження Положення про постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та екології та її персонального складу, повноваження із ухвалення зазначених питань поклали на постійну комісію із питань містобудування (голова – Наталія Паньків).

Кажуть, що такий крок був потрібен для оптимізації роботи депутатів у постійних комісіях міської ради  і розширення повноважень постійних комісій, якісного та своєчасного розгляду питань, що стосуються регулювання земельних відносин та екології. Проект рішення про ліквідацію комісії на сесії, до речі, озвучив міський голова. Головна причина – зміна законодавства.

Втім, для змін була й інша причина – систематична відсутність кворуму на засіданнях комісії.

Моя особиста думка, новостворену комісію повинен очолити депутат Андрій Шкула, який був головою комісії, яку ліквідували, – каже Сергій Надал. – Головним завданням голови новоствореної комісії буде забезпечити її ефективну і продуктивну роботу.

На що Андрій Шкула відреагував короткою фразою із іронічною посмішкою: «Я ще подумаю…».

До речі, Сергій Надал уже дав протокольне доручення управлінням організаційно-виконавчої роботи, правового забезпечення підготувати на розгляд чергової сесії міської ради проект Положення про постійну комісію міської ради із питань регулювання земельних відносин та екології. Новими будуть і склад, і голова, і повноваження. Усе це має з’ясуватися вже на наступній сесії, у листопаді.

Нагадаю, до припинення існування «старої» комісії до її складу входили 7-ро партійців: Андрій Артимович («Батьківщина»), Любомир Балук («Громадянська позиція»), Володимир Бліхар («Народний контроль»), Володимир Гринда («Батьківщина»), Ліна Прокопів (БПП), Тарас Серетний («Радикальна партія») і Роман Торожнюк («Свобода»).

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