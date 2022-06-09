На Тернопільщині в освітніх закладах готують укриття
З 1 вересня цього року школи Тернопільщини зможуть відновити навчання. Це стане можливим у тих закладах, де є укриття чи бомбосховища. Про це розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.
За її словами, укриття можуть бути не лишень у закладі освіти, але й близько до нього.
У Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка зараз роблять косметичний ремонт. Потім укриття облаштують всім необхідним, розповідає директор Анатолій Крижанівський.
Директорка 28 школи Тернополя Лілія Вавринів розповідає, зараз у їхньому укритті під час тривог ховаються переселенці, які живуть в приміщенні закладу, а також жителі сусідніх будинків, у яких немає підвалів. Якщо почнеться навчання офлайн, укриття використовуватимуть, як сховище для учнів.
“Цього року в нашій школі – 1200 дітей. Заклад працює у дві зміни. Якщо буде потреба евакуювати дітей, то за умови, що приміщення використовуватимуть тільки для потреб школярів, ми зможемо помістити таку кількість учнів”.
В укритті, розповідає Лілія Вавринів, є все необхідне.
“У нас є вхід і вихід, тобто, можна зайти в одні двері, вийти в інші двері, це зручно і не буде створювати скупчення. Витяжна система така, як у всіх школах, є туалет в укритті, є прості меблі. Якщо будемо розглядати перебування тут учнів з 1 вересня протягом тривалого часу, то потрібно ще проаналізувати стан укриття, доробити силами школи те, що можливо, або, можливо, місцева влада і саме міністерство освіти дасть певні розпорядження щодо виділення коштів для таких потреб”, – розповіла директорка.