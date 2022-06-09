На Тернопільщині в освітніх закладах готують укриття

З 1 вересня цього року школи Тернопільщини зможуть відновити навчання. Це стане можливим у тих закладах, де є укриття чи бомбосховища. Про це розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

За її словами, укриття можуть бути не лишень у закладі освіти, але й близько до нього.

“Місцеві органи влади за станом на сьогодні мають приділити велику увагу приведенню у відповідність укриттів, які є в закладах освіти. Такі укриття можуть бути не лишень у закладі освіти, але й близько до нього. Тоді такий навчальний заклад також може розпочинати свій навчальний процес. Місцеві органи влади, керівники закладів освіти мають звернути увагу на те, що в укритті повинно бути відповідно до положення. На початок навчального року комісія, яка здійснюватиме контроль за готовністю закладу до освітнього процесу, в першу чергу буде звертати на це увагу”, – каже Хома.

У Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка зараз роблять косметичний ремонт. Потім укриття облаштують всім необхідним, розповідає директор Анатолій Крижанівський. “У нас 750 дітей, і зрозуміло, що укриття для такої кількості ми не зможемо забезпечити в одному місці водночас для всіх. Ми зараз приводимо до естетичного ладу наші підвали, це є найпростіше укриття. Тут можуть до 200 дітей розміститися. Думаємо, ще стільки ж поміститься на кластері “На Пошті”, це за кілька кроків біля нас. І буде дві зміни. Таким чином зможемо організувати освітній процес безпосередньо у гімназії”, – говорить Крижанівський. Директорка 28 школи Тернополя Лілія Вавринів розповідає, зараз у їхньому укритті під час тривог ховаються переселенці, які живуть в приміщенні закладу, а також жителі сусідніх будинків, у яких немає підвалів. Якщо почнеться навчання офлайн, укриття використовуватимуть, як сховище для учнів. “Цього року в нашій школі – 1200 дітей. Заклад працює у дві зміни. Якщо буде потреба евакуювати дітей, то за умови, що приміщення використовуватимуть тільки для потреб школярів, ми зможемо помістити таку кількість учнів”. В укритті, розповідає Лілія Вавринів, є все необхідне. “У нас є вхід і вихід, тобто, можна зайти в одні двері, вийти в інші двері, це зручно і не буде створювати скупчення. Витяжна система така, як у всіх школах, є туалет в укритті, є прості меблі. Якщо будемо розглядати перебування тут учнів з 1 вересня протягом тривалого часу, то потрібно ще проаналізувати стан укриття, доробити силами школи те, що можливо, або, можливо, місцева влада і саме міністерство освіти дасть певні розпорядження щодо виділення коштів для таких потреб”, – розповіла директорка. Суспільне