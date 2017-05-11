Сергій Надал хоче використати АТО-вців у ролі “тітушок”?

Сергій Надал не полишив намірів у силовий спосіб зберегти лице та якось вийти з ситуації, в яку себе ж самі загнали цинічною брехнею й маніпуляціями про «зради депутатів».

Для цього зараз вони знову максимально мобілізовують усіх кого тільки можна.

Нову «акцію» називають «Місцеві ради – проти зради». За логікою назви зрозуміло, що варто знову очікувати гостей з інших міст, котрі пояснюватимуть тернополянам «зраду статуту партії та націоналізму», а також, що для депутатів Навроцького, Сороколіта і Турського партійна дисципліна по сумнівних вказівках має бути вищою за позицію й вимоги їх прямих виборців-тернополян.

Саме по причині складнощів з підвезенням «гостей міста» вчора на один день була перенесена сесія.

Сьогодні вона б відбулась безпечно й з мізерною кількістю «охоронців правди мера». Але Сергій Надал вирішив додати собі ще один день для підготовки свого «сценарію».

Втягується тема АТО!

Докладаються зусилля щодо формального розгляду профільними депутатськими комісіями маніпулятивно-брехливого проекту рішення на тему земель для воїнів АТО. Про це тут детальніше – http://www.gazeta1.com/…/84-gektary-zemli-dlya-atovtsiv-ne…/

Триває «мобілізація» частини учасників бойових дій, котрі бажають отримати земельну ділянку. Шляхом задурювання й введення людей оману щодо земельної ділянки, котра вже розподіляється виключно між воїнами АТО обласною державною адміністрацією.

У такий спосіб Сергій Надал прагне налаштувати військових проти обласної влади, котру представляє БПП «Солідарність».

З метою стимулювання явки не зовсім ідейних захисників Сергія Надала та його спікерів, виділяються чималі кошти. Як то кажуть: якщо ідейність буксує, то ми підкріпимо її фінансово.

Через третіх осіб чиняться активні спроби залякати депутатів. Поширюється інформація, у тому числі через низову ланку правоохоронців, що «Свобода» везе підтримку зі всієї України і спеціально буде влаштовувати провокації. У зв’язку з цим, важлива офіційна позиція начальника поліції та СБУ області.

Окреме звернення до представників ВО «Свобода»:

Пастка брехні та маніпуляцій Сергія Надала затягує йому зашморг все сильніше. Але за собою він вирішив тягнути ще й партію, ймовірно, влаштовуючи їй усякі можливі шантажі Ще нещодавно рідна нам партія «Свобода», в політиці немає чорного і білого. Ігор Турський, Роман Навроцький та Іван Сороколіт це дуже добре розуміють і по цій причині, не дивлячись на емоції та образу, вирішили не виносити «сміття з хати». Жодних прес-конференцій, жодних гнівних заяв. Єдиними їх коментарями були «час все розставить на свої місця».

Повірте, Сергій Надал – це точно не та особа заради якої варто виставляти себе в дуже поганому світлі перед Тернополем. Його рейтинг та підтримка базувались виключно на цинічному інформаційну кіллерстві усіх можливих опонентів та брутальному прорахованому зомбуванню тернополян через мережу ЗМІ. Зараз ця матриця психотропного гіпнозу дала збій і у Сергій Надала паніка. Проти правди та щирої людської підтримки його опонентів він безсилий навіть з дуже великими грошима.

Завтра 12 травня (п’ятниця), 9:00-9:30 – Катедра, а далі до міської ради працювати на сесію або на розмову про «зраду України», якщо цього бажають гості міста, міський голова та «спікери».

Іван Сороколіт