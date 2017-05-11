Тернопільський двір вкладають повністю з бруківки

Під час традиційного ранкового об’їзду міста очільник Тернополя Сергій Надал побував на Східному масиві, де оглянув стан виконання ремонтних робіт у дворі на вул. Лесі Українки, 15. Як зауважив міський голова, цей двір розпочали ремонтувати ще минулого року.

«Минулого року у дворі підрядники облаштувати пішохідні доріжки, а вже з настанням сприятливих погодних умов цьогоріч роботи відновили і розпочали ремонтувати проїзну частину та облаштовувати додаткові місця для паркування, – розповідає Сергій Надал. – Під час ремонту враховуємо думку мешканців з усіх важливих питань, зокрема щодо облаштування двору у бруківці, облаштування екопарковки чи визначення місця для розміщення нового контейнерного майданчика».