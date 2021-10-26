“Поліція починає переслідування людей, які захищають своє подвір’я від злочинців”. Публічне звернення до Олександра Богомола

ПУБЛІЧНЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО НАЧАЛЬНИКА ПОЛІЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Шановний Олександр Богомол!

Два тижні тому ми, депутати міської ради, Ігор Турський, Іван Ковалик, Олег Різник та Іван Сороколіт, на запрошення мешканців вулиць Живова, Острозького і Оболоня брали участь в акції протесту проти незаконної забудови на ділянці, під яку міська рада Тернополя надала підприємцю на зеленій поряд з будинком вул. Живова, 2 «сервітут для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд». Згодом мешканці навколишніх будинків, разом з активістами, висадили на цій ділянці дерева.



Під час згаданих подій співробітники поліції вели себе досить стримано, не перешкоджали місцевим жителям боронити зелену зону від незаконної забудови.

Але сьогодні нам з колегами стало відомо, що через два тижні після зазначених подій поліція почала збирати дані на жителів ближніх будинків, які могли приймати учать у подіях. На нашу думку, це робиться для здійснення психологічного тиску на громадян України.



Іншими словами, поліція не те, що не розслідує незаконні дії «забудовника» і посадовців міської ради, а навпаки – починає переслідування людей, які захищають своє подвір’я від злочинців.



Олександре Миколайовичу, звертаємося до вас із вимогою негайно припинити тиск на тернополян та провести розслідування щодо зазначеної земельної афери.



Детальніше про неї за посиланням – http://sl.te.ua/?p=2219



Нагадаємо, що по цьому факту порушено кримінальне провадження. Саме для захисту законності громадяни України сплачують податки й утримують правоохоронні органи. Нагадайте будь ласка про це своїм працівникам. Мало того, що громада Тернополя змушена виконувати роботу правоохоронців, так останні ще й стають на сторону злочинців.

За відсутності реакції з вашу боку, залишаємо за собою право звертатися зі скаргами на дії поліції у ДБР та СБУ