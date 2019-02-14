Вірменська церква у Бережанах тішить любителів міської історії не лише архітектурними формами
Вірменська церква тішить любителів міської історії не лише архітектурними формами, а й вельми цікавими дверима.
Це чи не найстаріший взірець дверного різноманіття міста. Аркоподібні стулки та витриманий стиль додають дверям загадковості й оригінальності.
Подібний “ялинковий” орнамент набув піку популярності на межі XVIII-XIX столітть, та ще тривалий період зустрічався у певних локаціях міста.
Двері подібного типу зазвичай кріпилися безпосередньо до вхідного порталу та щедро укріплювались металевою фурнітурою, засувами й іншими кованими елементами, зокрема заклепками.
Церковні двері завжди оповиті особливою енергетикою. Вони – символ надійності та стабільності життя громади. Без одноликості й дешевизни, бо тут справжність у кожному кованому цвяху чи петлі. Ці двері, безперечно, справжній символ вірменської культури Бережан.
Автор: Михайло Музичка