Вірменська церква у Бережанах тішить любителів міської історії не лише архітектурними формами

Вірменська церква тішить любителів міської історії не лише архітектурними формами, а й вельми цікавими дверима.

Це чи не найстаріший взірець дверного різноманіття міста. Аркоподібні стулки та витриманий стиль додають дверям загадковості й оригінальності.

Подібний “ялинковий” орнамент набув піку популярності на межі XVIII-XIX столітть, та ще тривалий період зустрічався у певних локаціях міста.

Двері подібного типу зазвичай кріпилися безпосередньо до вхідного порталу та щедро укріплювались металевою фурнітурою, засувами й іншими кованими елементами, зокрема заклепками.

Церковні двері завжди оповиті особливою енергетикою. Вони – символ надійності та стабільності життя громади. Без одноликості й дешевизни, бо тут справжність у кожному кованому цвяху чи петлі. Ці двері, безперечно, справжній символ вірменської культури Бережан.

Автор: Михайло Музичка