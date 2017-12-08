Тернопільський нардеп Тарас Юрик серед лідерів законотворчо активних парламентарів

Народний депутат України Тарас Юрик лідирує серед народних обранців, які зареєстрували найбільшу кількість законопроектів у листопаді. Про це повідомляє аналітичний портал «Слова і Діло».

Як відомо, листопад у Верховній Раді виявився напруженим: в парламенті розглянули цілий ряд важливих питань, серед них – питання держбюджету, реінтеграції Донбасу та інші. Аналітики відстежили, хто з депутатів і фракцій зареєстрував найбільшу кількість нових законопроектів.

Найбільше нових законопроектів у листопаді подала фракція «Блоку Петра Порошенка», депутати якої зареєстрували в ВР 51 документ. Загалом упродовж минулого місяця у Верховній Раді було зареєстровано 97 законопроектів, 80 з яких подали депутати.

Серед депутатів, які розгорнули найбільш активну діяльність, нардеп від БПП Геннадій Чекіта, в активі якого вісім законопроектів.

Друге місце з сімома представленими законопроектами в листопаді зайняли народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Тарас Юрик, Андрій Шинькович, Роман Мацола. Детальніше дивіться в інфографіці.