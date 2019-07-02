Да будет чисто! Как выбрать пылесос?

Пылесос все еще остается одним из самых практичных и удобных способов вести борьбу с пылью и грязью в доме. Сегодня производители предлагают новые модели, которые отличаются большей мощностью, разнообразными функциями, полезными приспособлениями. Поэтому купить пылесос бывает слишком сложно.

Как выбирать, чтобы не ошибиться?

Прежде всего, стоит отталкиваться от своих индивидуальных предпочтений, но необходимо обратить внимание и на основные параметры:

обычный, моющий или пароочиститель — первый может хорошо справиться с пылью, но вот грязь вам придется мыть дополнительно, второй вариант — отличный для тех, кто не желает тратить свое время (кроме всего прочего, моющие модели помогают освежить и увлажнить воздух, поэтому пыль появляется не так быстро), а вот пароочистители только соскабливают верхний слой грязи;

контейнер или мешок — механические модели обычно оснащаются войлочным мешком, в котором накапливается пыль (после каждой уборки его необходимо очищать, что может стать настоящей проблемой, или использовать одноразовые мешки, которые не слишком экономичны), варианты с контейнерами более удобные, так как их можно легко помыть;

аквафильтр — некоторые популярные производители предлагают эту альтернативу обычным мешкам или контейнерам, в таких пылесосах пыль проходит через специальный фильтр с водой, а грязь потом можно просто вылить (аквафильтры устанавливаются только на моющие пылесосы);

фирма — конечно безымянный бренд обойдется вам дешевле, но это не значит, что он будет так же качественно и долговечно работать, поэтому отдавайте предпочтение проверенным компаниям (Bosch, Philips, Samsung).

Если у вас в квартире есть домашние питомцы, лучше обратить внимание на модели со специальной турбощеткой или насадкой от шерсти. Опираясь на вышеперечисленные параметры, выбор пылесоса перестанет быть сложной задачей.