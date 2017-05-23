У День Європи тернополяни перевірили, наскільки досконало знають англійську мову

У центрі Тернополя з нагоди Дня Європи провели акцію. Усі охочі мали змогу перевірити рівень знання англійської мови. Організувала захід Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» спільно з навчально-консалтинговою компанією «Профі-Центр».

«До акції долучилися кілька десятків тернополян. Досвідчені викладачі перевіряли знання англійської мови на розмовному рівні. Усі учасники заходу отримали українсько-англійський розмовник для вдосконалення своїх знань, а також інші подарунки», – каже керівник Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – «Як відомо, ЄС офіційно підписав рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України. Очікується, що документ запрацює від 11 червня. Тернополяни активно обговорюють різні аспекти здійснення поїздок в Європу. Одним з актуальних питань є знання англійської мови, адже це важливо для того, щоб туристичні подорожі були комфортними. Ми вирішили підтримати тернополян, які бажають підвищити рівень знань англійської мови і провели цю акцію».

Рівень знання англійської перевіряли викладачі за допомогою методу Каллана. За їхніми словами, більшість тернополян, які взяли участь в акції, мають базовий рівень знання англійської мови.