Міський став у Ланівцях почистили та зробили дослідження води

У Ланівцях за ініціативою міської ради здійснили чистку міського ставу.

Так, аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення головного управління ДСНС України в Тернопільській області було обстежено та очищено від сміття близько 1200 м2 дна водойми.

Окрім цього, спеціалістами мікробіологічної лабораторії Кременецького міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено дослідження води міського ставу. За результатами проба води відповідає гігієнічним вимогам та є безпечною.