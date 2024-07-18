Без газу завтра будуть Заліщики, Борщів, Ланівці, Підгайці та Дружба

🗓️19 липня 2024 року з 10:00 год до 15:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Заліщицька дільниця Борщівського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Заліщики, вул. Січ. Стрільців, буд. 7.

🗓️19 липня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. С. Стрільців, буд. 6.

🗓️19 липня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Теребовлянське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу смт. Дружба, вул. Лесі Українки, буд. 14а.

🗓️19 липня 2024 року з 10:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Лановецька дільниця Шумського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Ланівці, вул. Корольова, буд. 22.

🗓️19 липня 2024 року з 09:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підгаєцька дільниця Бережанське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Підгайці: вул. майдан Незалежності, будинки 3 та 6.