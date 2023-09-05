Борщівські оперативники «на гарячому» затримали серійного крадія

Зловмисник виявися причетним до чотирьох майнових злочинів – обікрав три торгові заклади та приватне помешкання. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

В ніч з 3 на 4 вересня сталася крадіжка з магазину в селі Озеряни Борщівської громади. Власник торгового закладу, прийшовши вранці, аби відчинити крамницю, побачив розбите вікно. З’ясувалося, хтось вночі проник до приміщення та викрав п’ять тисяч гривень і мобільний телефон. Розшуківці відділення поліції №1 міста Борщів оперативно вийшли на слід крадія. Причетним до злочину виявився раніше судимий за майнові злочини 21-річний житель села Озеряни. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу. Мобільний телефон та частину крадених грошей у нього вилучили.

У ході слідчих заходів з’ясувалося, що зловмисник напередодні обікрав ще один торговий заклад – у селі Лосяч. Щоправда, на справу тоді ходив не сам – взяв спільником 19-річного товариша – жителя сусіднього села. З торгового закладу лиходії викрали готівку та продукти харчування. Сума збитків, за словами власника крамниці, склала понад 5 000 гривень.

Під час спілкування з поліцейськими, 21-річний зловмисник зізнався у вчиненні ще двох злочинів – крадіжці ще з одного магазину та з приватного помешкання у селі, де він проживає.

Зловмисникові оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 19-річному спільникові слідчі теж інкримінують вчинення крадіжки у період воєнного стану. Санкція – до восьми років позбавлення волі.