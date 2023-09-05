На Тернопільщині «на гарячому» затримали посадовця військкомату

«Військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти. Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам «підключити» власні зв’язки у навчальних закладах», – повідомили у Службі Безпеки України.

Свої послуги посадовець оцінював від 2 тисяч доларів США.

Також про затримання на хабарі експосадовця військкомату повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Підозру повідомили колишньому провідному спеціалісту районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

«За даними слідства, військовий пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання про їх постановку на військовий облік та подальший вступ до одного з вищих навчальних закладів. За 2000 доларів США він обіцяв «підключити власні зв’язки» та допомогти домовитись», – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Затримали його в порядку ст.208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Зловмиснику загрожує до 9 років тюрми.

Схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку викрили і в сусідніх областях. За даними СБУ, в Івано-Франківській області викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану «зеленку» Карпатських лісів.

Також на Рівненщині заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів. Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду «підказували» ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.