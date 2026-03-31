Бучацька прокуратура повернула територіальній громаді понад 44 га землі
Завдяки реагуванню Бучацької окружної прокуратури територіальній громаді Монастириської ОТГ повернуто земельну ділянку площею 44,76 га вартістю 994 тис. грн.
Прокурори довели в суді, що агропідприємство «Хорс Агро Україна» не виконувало зобов’язання за договором:
систематично не сплачувало орендну плату в обсязі, передбаченому контрактом та законодавством;
не використовувало землю за цільовим призначенням.
Через це місцевий бюджет громади недоотримав значні кошти.
Суд розірвав договір оренди, а державний реєстратор скасував реєстрацію інших речових прав на ділянку. Тепер громада зможе передати землю в оренду іншому користувачу та отримувати стабільні надходження до бюджету.