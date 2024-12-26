“Бугай, який важчий за мене на десятки кілограмів, так і не зміг мене вирубати”, – Роман Довбенко прокоментував своє побиття у Бучачі

Ми вже повідомляли про інцидент у Бучачі 25 грудня. Близько опівночі що невідома особа розпилила газовий балончик поблизу одного з відпочинкових закладів міста. Під час документування правопорушення до місця події під’їхав місцевий громадський активіст. Один із чоловіків, який був там присутній, почав чіплятися до нього та наніс удар в обличчя, спричинивши травму голови. Потерпілого доставили до лікарні. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Постраждалим виявився Роман Довбенко, який прокоментував дану ситуацію у соцмережі: Вчора під нічним клубом у Бучачі сталося кілька інцидентів, через які неодноразово викликали поліцію. Я сам був очевидцем одного з них та викликав поліцію, а в іншому — велика п’яна компанія взагалі вирішила, що тримають Бога за бороду та стукали мені у вікна автомобіля. Незважаючи на це, я не побоявся сам один вийти з машини, тримаючи руки в кишенях. У результаті отримав два удари по голові.

Тим, хто переживає за мене, можу сказати: не варто. Якщо великі проблеми не зламали мене, то такі дрібниці тим більше нічого для мене не значать і жодним чином не вибивають із колії.

На цей момент усі причетні особи встановлені, і кожному прилетить по заслузі. Хтось звернеться до мене за допомогою (як завжди), але буде посланий. Хтось отримає судимість, когось позбавлять водійського посвідчення за п’яну їзду, а чийсь родич-посадовець матиме проблеми тощо.

Всі події мають свої наслідки, і все, що не робиться, — до кращого.

Смішно лиш одне: бугай, який важчий за мене на десятки кілограмів, так і не зміг мене вирубати, хоча й точно бив у ніс та щелепу, поки я нерухомо стояв. Зате понтовитих та провокативних фраз було сказано стільки, що, мабуть, я мав би аж налякатися й не виходити до них.