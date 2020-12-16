Бюджет Чортківської громади – соціальний, або Чому неможливо зробити все й одразу?

Щорічно при формуванні бюджету на наступний календарний рік і депутатський корпус, і склад виконавчого комітету, і працівники міської ради, і громадськість спільно приймають рішення, на що ж витрачатимуть кошти протягом року. Варіантів маса – дороги і тротуари, освіта, медицина, соціальні виплати, спорт тощо. І незалежно від результату розподілу коштів все одно залишиться частина людей, котрі вважатимуть свої потреби чи побажання обділеними. І це справді так. Адже маючи обмежену кількість грошей, неможливо осягнути неосяжне. При формуванні бюджету завжди настає час розставляти пріоритети – на чому економити не можна за жодних умов, а що може зачекати.

2020 рік виявився надзвичайно складним як для держави, так і для органів місцевого самоврядування. Протягом кількох місяців повністю не працював весь бізнес, чимало людей втратили роботу, податків до казни громади надходило все менше. Економічні наслідки пандемії кожен з нас відчуватиме ще не один місяць. У цьому році бюджет Чортківської громади недорахувався десяти мільйонів гривень.

Зважаючи на все вищезазначене, у Чорткові таки вдалось зробити чимало: закупляли обладнання для лікарні, зокрема апарати штучної вентиляції легень та дизельний генератор; оснащували інфекційне відділення лікарні; доплачували лікарям інфекційного відділення; забезпечували працівників критичної інфраструктури (лікарні, поліції, рятувальників) засобами індивідуального захисту; збудували два великих багатофункціональних спортивних майданчики на стадіоні «Харчовик» та на вул. Січинського; продовжили реконструкцію парку ім. І.Франка; замінювали старі мережі водопостачання; збудували сучасний дитячий майданчик у с. Біла. А головне – протягом усього року без затримок здійснювали всі соціальні виплати!

Протягом останніх років бюджет Чорткова, а тепер вже Чортківської міської територіальної громади за правом можна вважати соціальним, адже величезну частина коштів платників податків виділяють саме на соціальні допомоги. Бо людина та її здоров’я – це, без всяких вагань, найвища цінність. На них із бюджету громади станом на 15 грудня 2020 року витратили 8 млн 617 тисяч гривень платників податків, а саме:

✅Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018-2020 роки – 62,6 тис. грн;

✅Програма надання адресної грошової допомоги громадянам – 1 млн 106 тис. грн;

✅Програма захисту громадян і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 988 тис. грн;

✅Програма підтримки служби «Карітас» – 70 тис. грн;

✅Програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги – 100 тис. грн;

✅Програма Товариства Червоного Хреста – 50 тис. грн;

✅Дім Милосердя – 615 тис. грн;

✅Програма по забезпеченню пільгових категорій громадян лікарськими засобами – 1 млн 472 тис. грн;

✅Програма соціальної підтримки мало захищених верств громадян «Турбота» (відшкодування послуг зв’язку) – 114 тис. грн;

✅Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд – 963 тис. грн;

✅Програма компенсації пільгових перевезень окремх категорій громадян в залізничному транспорті приміського сполучення – 25,8 тис. грн;

✅Програма територіального центру соціального обслуговування «Милосердя» – 58 тис. грн;

✅Надання соціальних послуг – 208,6 тис. грн;

✅Надання пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг – 136,9 тис. грн;

✅Програма підтримки осіб, які страждають на рідкісні захворювання – 700 тис. грн;

✅Допомога учасникам АТО/ООС – 98 тис. грн;

✅Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності – 89,5 тис. грн;

✅Лікування учасників АТО/ООС – 45 тис. грн;

✅Оплата праці працівників інфекційного відділення – 415 тис. грн;

✅Погашення заборгованості по заробітній платі працівників лікарні – 250 тис. грн;

✅Пільгові пенсії – 70,7 тис. грн;

✅Безкоштовне зубопротезування – 28 тис. грн;

✅Оснащення палат інфекційного відділення – 949 тис. грн.