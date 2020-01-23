Частина стіни впала на двох чоловіків на Тернопільщині. Один загинув

Частина стіни впала на двох чоловіків в Заліщицькому районі 22 січня близько 13:00. Один встиг відскочити, а іншому це не вдалося. Тридцятиоднорічний житель Івано-Франківської області опинився під кількома тоннами цегли. Люди, які були поруч, витягнули з-під завалів потерпілого, але врятувати його не вдалося.

За словами правоохоронців, чоловіки зайшли в складське приміщення на території колгоспного підприємства. Напередодні там тривали роботи по ремонту даху. Частину даху зняли і одна зі стін не була закріплена і в якийсь момент вона впала.

Працівники поліції з’ясовують, що загиблий робив на території приватного підприємства, чи залучали його для проведення будівельних робіт і якщо так, то на яких підставах.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 272 частина 2 ККУ – Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.