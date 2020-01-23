19:32 | 23.01.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі люди в камуфляжі затримали банду наркозлочинців (фото)

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На вулицях Грушевського та Тарнавського в Тернополі озброєні правоохоронці в камуфляжному одязі сьогодні ввечері, 23 січня, близько 18:00 провели затримання людей, – пишуть Тернополяни.

Затриманих підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Вочевидь, їх спіймали під час можливого обігу заборонених речовин. Наразі порушники перебувають в руках поліцейських.

На вулицях Тернополя, де проводили операцію із затримання, перебуває декілька поліцейських авто та багато співробітників правоохоронних органів.

Про деталі затримання повідомимо згодом.

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