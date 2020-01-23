У Тернополі люди в камуфляжі затримали банду наркозлочинців (фото)
На вулицях Грушевського та Тарнавського в Тернополі озброєні правоохоронці в камуфляжному одязі сьогодні ввечері, 23 січня, близько 18:00 провели затримання людей, – пишуть Тернополяни.
Затриманих підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Вочевидь, їх спіймали під час можливого обігу заборонених речовин. Наразі порушники перебувають в руках поліцейських.
На вулицях Тернополя, де проводили операцію із затримання, перебуває декілька поліцейських авто та багато співробітників правоохоронних органів.
Про деталі затримання повідомимо згодом.