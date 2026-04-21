«Чортків водоканал» розпочав масштабну екологічну ініціативу

Колектив КП «Чортків водоканал» долучився до озеленення міста та розпочав створення горіхового саду на територіях, де розташовані об’єкти підприємства.

Ініціативу реалізують за підтримки керівника підприємства Віктора Гордієнка. Першою локацією стала територія однієї з насосних станцій, де вже висадили 42 молоді горіхові дерева.

Втім, це лише початок — загалом на цій ділянці планують висадити понад 250 дерев. Таким чином на території підприємства з’явиться повноцінний горіховий сад.

У водоканалі зазначають, що колектив регулярно долучається до екологічних ініціатив. Раніше працівники підприємства вже проводили акції з висадки дерев, а також зариблення річки Серет.

Реалізація таких проєктів спрямована не лише на благоустрій територій, а й на покращення екологічної ситуації у громаді.