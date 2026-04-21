09:38 | 21.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

«Чортків водоканал» розпочав масштабну екологічну ініціативу

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , ,

Колектив КП «Чортків водоканал» долучився до озеленення міста та розпочав створення горіхового саду на територіях, де розташовані об’єкти підприємства.

Ініціативу реалізують за підтримки керівника підприємства Віктора Гордієнка. Першою локацією стала територія однієї з насосних станцій, де вже висадили 42 молоді горіхові дерева.

Втім, це лише початок — загалом на цій ділянці планують висадити понад 250 дерев. Таким чином на території підприємства з’явиться повноцінний горіховий сад.

У водоканалі зазначають, що колектив регулярно долучається до екологічних ініціатив. Раніше працівники підприємства вже проводили акції з висадки дерев, а також зариблення річки Серет.

Реалізація таких проєктів спрямована не лише на благоустрій територій, а й на покращення екологічної ситуації у громаді.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *