Екошопери за мотивами Примаченко та артшоломи: у Тернополі відкрили патріотичну виставку

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відкрили виставку «Творчість в ім’я України», яка об’єднала мистецтво, волонтерство та підтримку українських військових.

Експозицію представили в межах волонтерського проєкту «Бандеролька перемоги», який реалізовує благодійний фонд «Промінь Сонця». До створення виставки долучилися студенти кафедри образотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання.

Молоді митці презентували екоторбинки, оздоблені мотивами творів відомої української художниці Марії Примаченко, а також авторськими композиціями із зображеннями мотанок, фантастичних птахів та півнів. Особливу увагу відвідувачів привернули військові шоломи, які завдяки творчому переосмисленню перетворилися на оригінальні артоб’єкти.

Однією з важливих подій відкриття стала зустріч із військовим художником Володимиром Бабієм, більш відомим під творчим псевдонімом Бабай. Він поділився власним досвідом та розповів про роль мистецтва в умовах війни.

Волонтерську ініціативу високо оцінила Анастасія Примаченко — правнучка легендарної художниці та очільниця благодійної організації «Творча спадщина родини Марії Примаченко». Організатори переконані, що така підтримка надихає продовжувати творчі проєкти, які допомагають збирати кошти для потреб українських захисників.

До реалізації проєкту також долучилися волонтери, викладачі та студенти тернопільських навчальних закладів. Зокрема, подяки висловили волонтерці та викладачці ТНТУ імені Івана Пулюя Вікторії Кухарській, ученицям Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг і туризму, Галині Грушко, капелану Михайлу Кокорі, який передав шоломи для творчого переосмислення, отцю Володимиру Андрухіву та всім учасникам проєкту.

Організатори наголошують: сьогодні мистецтво не лише надихає та об’єднує людей, а й стає дієвим інструментом підтримки Збройних сил України. Виставка «Творчість в ім’я України» стала ще одним прикладом того, як творчість може допомагати наближати перемогу та згуртовувати суспільство навколо спільної мети.