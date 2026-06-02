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Пантеон Героїв 

Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Андрій Новак з Тернопільщини

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У Збаразькій громаді сталася ще одна непоправна втрата, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

На жаль, сподівання рідних на щасливу звістку не справдились. Розвідник-гранатометник Андрій Новак, 1988 р.н., який вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим під час виконання бойового завдання у районі н.п. Вербове на Запоріжжі 19 вересня 2023 року.
🙏 Висловлюємо щире співчуття усім рідним та близьким захисника. Нехай Господня ласка допоможе зцілити ваші болючі душевні рани від втрати найдорожчої людини.
🕯️🇺🇦 Зустріч Героя відбудеться у четвер, 4 червня, у Сквері Героїв о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя).
🙏 Після спільної молитви у Сквері маршрут траурного кортежу проляже до помешкання воїна на вул. Лесі Українки, 79, далі — до батьківської оселі на вул. Юрія Басюка, 5, де відбудеться парастас.
⛪ Чин похорону — у п’ятницю, 5 червня, об 11 годині.
🇺🇦 Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за українську свободу і незалежність, за майбутнє кожного з нас.

🕯️ Вічна пам’ять Герою.

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