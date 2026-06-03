У «Медоборах» масово квітне небезпечна біблійна рослина

У природному заповіднику Природний заповідник «Медобори» розпочалося масове цвітіння ясенцю білого (Dictamnus albus) — рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги України.

Ясенець білий здавна оповитий легендами та переказами. Через його незвичайні властивості рослину часто називають «неопалимою купиною». У спекотну безвітряну погоду ефірні олії, які виділяє ясенець, можуть утворювати навколо нього легкозаймисту хмару. Якщо піднести вогонь поблизу квітучого куща, повітря навколо може спалахнути блакитним або зеленуватим полум’ям, однак сама рослина при цьому залишається неушкодженою.

Науковці пояснюють цей феномен високим вмістом ефірних олій, які містяться на стеблах, листках і пелюстках рослини. Саме вони створюють навколо куща характерний аромат із нотками меду, лимона та ванілі.

У заповіднику зазначають, що образ неопалимої купини часто пов’язують із біблійною історією про палаючий кущ, через який Господь звернувся до Мойсея. Тому ясенець вважають символом віри, незламності та сили духу.

Водночас фахівці застерігають: попри свою красу, рослина може бути небезпечною для людини. Контакт ефірних олій зі шкірою здатний спричинити серйозні опіки. Їхні наслідки проявляються не одразу — через кілька днів можуть з’явитися темні плями, а в окремих випадках навіть пухирі.

Побачити масове цвітіння ясенцю білого можна на еколого-освітній стежці Гора Гостра.