У Чорткові студенти об`єднались, щоб доглядати могили ветеранів праці коледжу

У ці дні, напередодні світлого Христового Воскресіння, студенти та викладачі Чортківського державного медичного коледжу взяли участь у благоустрої Чорткова: спільними зусиллями впорядковували узбіччя міста, згромаджували листя, чистили дерева.

А ще студенти цього навчального закладу об`єднались у волонтерські бригади, щоб доглядати за могилами ветеранів праці коледжу. Вважаємо, що цей приклад високої моральної культури повинні взяти на озброєння інші чортківці, які хочуть досягти душевної рівноваги і зросту.

Джерело: Золота пектораль