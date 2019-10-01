Чортківчани із вадами слуху отримали подарункові набори
Щорічно в останню неділю вересня цілий світ відзначає Міжнародний день глухих. Головна мета свята – розповісти про проблеми, із якими щодня стикаються глухі люди. Як свідчить статистика, кожен дев’ятий житель планети має вади слуху.
Щоб привернути увагу та підтримати людей із порушеннями слуху, у вівторок, 1 жовтня, директор територіального центру соціального обслуговування Тарас Фаріон привітав членів Чортківського товариства глухих.
«Якщо вірити статистичним даним, в Україні на даний момент проживає близько 1,5 мільйона громадян із порушеннями слуху. 10 мешканців Чорткова також входять до УТОГ. Наша основна мета – зробити так, щоб ці люди відчували себе повноцінною частиною суспільства», – зазначив Тарас Орестович.
Усі члени товариства отримали подарункові набори, до вмісту яких входили продукти першої необхідності (олія, масло, крупи, чай, кава). Вартість одного такого – 150 грн.