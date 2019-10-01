Чортківчани із вадами слуху отримали подарункові набори

Щорічно в останню неділю вересня цілий світ відзначає Міжнародний день глухих. Головна мета свята – розповісти про проблеми, із якими щодня стикаються глухі люди. Як свідчить статистика, кожен дев’ятий житель планети має вади слуху.

Щоб привернути увагу та підтримати людей із порушеннями слуху, у вівторок, 1 жовтня, директор територіального центру соціального обслуговування Тарас Фаріон привітав членів Чортківського товариства глухих.