Чортківська міська лікарня отримала комп’ютерний томограф за 18,4 млн. гривень

У Чортківську центральну міську лікарню прибув новий комп’ютерний томограф, придбаний за державні кошти у рамках проєкту реконструкції приймально-діагностичного відділення лікарні. Йдеться про томограф SOMATOM go.TOP (64 зрізи), виробник SIЕMENS. Вартість обладнання – 18 млн. 400 тис. гривень.

Даний комп’ютерний томограф забезпечує високу якість досліджень для будь-якої категорії пацієнтів – незалежно від важкості клінічного завдання. Завдяки вмонтованій 2D-камері пацієнт перебуває у постійному полі зору лікаря, що дозволяє помітити будь-який рух і забезпечити правильне проведення обстеження. Також важливо, що, працюючи з даним КТ, лікар може проводити більшу частину часу з пацієнтом – це робить дослідження більш комфортним для нього.

Зауважимо, що встановлення томографа планується по завершенню реконструкції приймально-діагностичного відділення у липні 2021 року. Вже нині там тривають будівельні роботи.

Як розповів головний лікар Чортківської міської лікарні Роман Чортківський, цього року лікарня також отримала систему ультразвукової діагностики E-CUBE17 вартістю 1 млн. 850 тис. грн. З допомогою цього сучасного обладнання пришвидшиться діагностика захворювань, вона стане більш якісною і доступною.

Також найближчим часом Чортківська міська лікарня отримає ангіограф. Це апарат, який має багатофункціональне рентгенівське медичне обладнання нового покоління, призначене для оперативного розпізнавання змін, які протікають у судинах.

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