Декомунізація на Тернопільщині: понад 100 вулиць ще мають радянські назви

За станом на 28 січня цього року 135 вулиць у населених пунктах Тернопільської області ще мають радянські назви. У громадах також налічують дві сотні пам’ятників радянського минулого. Їхній список оприлюднив голова громадської організації “Світанок”, співзасновник проєкту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

За його словами, на Тернопільщині досі є вулиці Колгоспна, Пушкіна й Пролетарська.

Вадим Поздняков, співзасновник проєкту “Декомунізація. Україна”. Фото: Вадим Поздняков

Тернопіль та Бучач одними з перших на Тернопільщині позбулися радянських назв. У Тернополі змінили назви парку, теплохода і 13 вулиць. Серед залишків комуністичного минулого – меморіал “Вічний вогонь” у Старому парку. Його в радянський період використовували для вшанування учасників Другої світової війни.

Тернопільська міська рада планує демонтувати меморіал. Про це розповіла Суспільному речниця міської ради Мар’яна Зварич. Це відбудеться під час оновлення цієї території. У серпні минулого року міськрада оголосила переможців конкурсу на найкращий проєкт реконструкції Старого парку. Реалізувати його планують вже після того, як закінчиться війна, каже Мар’яна Зварич.

Василь Вонсяк, перший заступник Бучацького міського голови. Суспільне Тернопіль

У Бучачі, де перейменували чотири вулиці, на будинках ще висять таблички зі старими назвами вулиць, каже перший заступник Бучацького міського голови Василь Вонсяк.

“Це додаткові кошти, яких через війну в бюджеті громади немає. Тому ми замінимо ці таблички вже після війни”, – розповів Вонсяк.

Кількість вулиць, які потрібно декомунізувати. Фото: Вадим Поздняков

У селах Підгороднянської громади депутати провели опитування серед місцевих жителів. На сесії спочатку вирішили не перейменовувати вулиці. Проте, як повідомив голова громади Сергій Чапрак, згодом депутати все ж проголосували за перейменування.

Вадим Поздняков, голова громадської організації “Світанок”, співзасновник проєкту “Декомунізація. Україна”. Фото: Вадим Поздняков

Як розповів Вадим Поздняков, усього до початку повномасштабної війни вулиць із радянськими назвами на Тернопільщині було 306. Активіст каже, західні області України, в тому числі й Тернопільська, першими мають завершити процес декомунізації. Він разом з іншими волонтерами працює у цьому напрямку з 2016 року. Розпочинав із Харківської області.

Демонтований танк при в’їзді до Чорткова. Суспільне Тернопіль

“Тернопільська область – одна з найуспішніших в процесі деколонізації та дерусифікації. Ми склали список вулиць з радянськими назвами, звертаємося до органів місцевого самоврядування. І, наскільки мені відомо, найближчими місяцями рішень щодо перейменування не буде. Але є питання в тому, що досі на територіях громад Тернопільщини ще дуже багато пам’ятників радянським солдатам – майже 200, наскільки я пам’ятаю. Упевнений, що незабаром цей процес теж почнеться. Ми завершуємо інвентаризацію і будемо працювати з громадами, щоби й питання з пам’ятниками зрушити з місця”, – розповів Вадим Поздняков.

На місці демонтованого літака в Тернополі. Суспільне Тернопіль

З 24 лютого минулого року в Тернопільській області були демонтовані або видозмінені 18 пам’ятників та пам’ятних знаків. Про це повідомила директорка департаменту культури й туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Серед демонтованих – пам’ятник Пушкіну й літак “Міг-17” у Тернополі, танки “Т-34” у Збаражі, Чорткові та Заліщиках.

Демонтований пам’ятник Пушкіну в Тернополі. Суспільне Тернопіль

“У департаменті культури й туризму підготували та подали до Міністерства культури та інформаційної політики України документацію щодо визнання об’єктів, пов’язаних з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, радянською ідеологією такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, – каже Світлана Байталюк.

Cуспільне