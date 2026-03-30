До 1 липня перекриють трасу поблизу Кременця через аварійний міст

У Тернопільській області тимчасово обмежать рух транспорту на одній із ключових доріг державного значення — трасі Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка.

Згідно з офіційною інформацією, 31 березня 2026 року з 18:00 буде повністю заборонено рух транспорту на ділянці км 45+402 — від міста Кременець у напрямку Почаєва.

Причина перекриття — аварійний стан мосту

Обмеження запроваджують у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мосту. Ще у 2025 році спеціалісти ДП «Дорожній науково-технічний центр» провели обстеження споруди та визначили її стан як аварійний (5 експлуатаційний стан).

Максимально допустиме навантаження на міст становить лише 3,5 тонни, що створює потенційну загрозу для учасників дорожнього руху.

Ремонт триватиме до липня

Відповідні служби ухвалили рішення про проведення комплексу термінових робіт для відновлення безпечного руху транспорту. Роботи стартують 31 березня і, за попередніми планами, триватимуть до 1 липня 2026 року.

Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та звертати увагу на інформаційні панно.

Міст із багаторічною історією

Зазначений міст збудований у 1947 році, а востаннє ремонтувався у 1977-му. Через тривалу експлуатацію його технічний стан суттєво погіршився, що й зумовило необхідність термінового відновлення.