До уваги водіїв: тимчасовий обʼїзд у Теребовлі призначений лише для легкових автомобілів

Минулого тижня запрацювала переправа поруч із реконструйованим мостом на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у місті Теребовля. На жаль, попри вимоги дорожніх знаків щодо вагових обмежень, тимчасовий об’їзд використовують водії вантажівок. Через це на переправі виникли деформації та руйнування.

Недотримання водіями вантажного транспорту ПДР призводить не тільки до руйнування самого об’їзду, який не розрахований на фури, а й прилеглих будинків, та створює затори.

Підрядна організація щодня підсилює тимчасовий об’їзд, однак це не може повністю розв’язати проблему. Важливо, аби великоваговий транспорт, для якого ця дорога не призначена, припинив рух.

Служба відновлення доручила підрядній організації встановити додаткові комплекти дорожніх знаків:

⛔про заборону руху вантажного транспорту трасою М-19 через місто Теребовля;

⛔про напрямок руху вантажного транспорту;

⛔про місця для розвороту вантажного транспорту.

Дорожні знаки, які інформують про проведення ремонту та маршрути об’їзду встановлені у населених пунктах Дружба, Теребовля, Кровинка, Чортків, Острівець, Дарахів, Бучач, Трибухівці, Копичинці.

Також у селищі Дружба та в місті Теребовля будуть влаштовані засоби заспокоєння (сповільнення) руху у вигляді пластикових наливних тумб.

☝Служба відновлення не має повноважень контролювати проїзд транспорту, ми закликаємо водіїв дотримуватися вимог дорожніх знаків і кермувати відповідально.

Зараз патрульні поліцейські спрямовують вантажний транспорт в об’їзд ремонтованого мосту згідно зі схемою організації дорожнього руху. Нагадуємо про маршрути об’їзду:

🚗🚶‍♂️Пішоходи і легковий транспорт використовують тимчасову переправу.

🚚Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

⬇повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

⬇з’їжджають з дороги Н-18 на Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів

рухаються дорогою Т-09-03 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

🚛Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

⬇повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

⬇з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач

⬇повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.