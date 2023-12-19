Під Бахмутом загинув Сергій Лисак з Тернопільщини



Лановецьку громаду знову сколихнула страшна звістка. На Донеччині загинув військовослужбовець з Лановець – Лисак Сергій Петрович, 1975 року народження. Повідомляє міська рада.



Від 4 грудня 2023 року старший навідник гранатометного відділення вважався зниклим безвісти, сьогодні ж стала відомою страшна новина.



Краєзнавець та щирий патріот боровся за волю і незалежність України і під час антитерористичної операції, тож з початком повномасштабного вторгнення без вагань пішов боронити рідну землю.



Тепер Герой захищає нас з небес. Вічна і світла йому пам’ять!

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