Конфлікт із ТЦК у Тернополі: чоловік у крові лежав на вулиці

У Тернополі 8 квітня близько 13:00 на вулиці Сахарова стався резонансний інцидент із травмуванням чоловіка. Відео з місця події, на якому він лежить на землі без одягу та у крові, поширив сайт 20 хвилин.

За словами свідків, у чоловіка зафіксовано серйозні травми, зокрема ймовірний відкритий перелом ноги. Очевидці також стверджують, що до інциденту могли бути причетні особи у військовій формі, які представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Крім того, за їх словами, ці особи вимагали припинити відеозйомку.

Водночас у Тернопільському обласному ТЦК та СП повідомили іншу версію подій. За попередньою інформацією установи, під час проведення заходів оповіщення чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування він нібито поводився агресивно, застосував газовий балончик щодо військовослужбовців та намагався втекти. У процесі втечі, як зазначають у ТЦК, чоловік упав і травмувався.

У ТЦК додають, що військові пропонували постраждалому медичну допомогу, однак він від неї відмовився. Також повідомляється, що чоловік раніше був мобілізований до Збройних сил України та перебував у статусі самовільного залишення військової частини.

Наразі керівництво обласного ТЦК та СП ініціювало службове розслідування для з’ясування всіх обставин інциденту.

Окрім цього, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Слідчі дії тривають.