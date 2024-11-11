Ганебна подія трапилася на Бережанщині

Ганебна подія трапилася 10 листопада на Бережанщині, повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Опівночі поліцейські зупинили автомобіль марки Mitsubishi L200, у якому виявили зброю, а в багажнику – туші двох кабанів. З’ясувалося, що чоловіки поверталися з полювання, попри заборону на цей вид діяльності в умовах воєнного стану.

Під час перевірки поліцейські встановили, що один із фігурантів не вперше займається браконьєрством, у нього анульований дозвіл на зберігання та використання зброї, а також його звинувачують у скоєнні вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України). У січні цього року під час незаконного полювання на території Збаразької громади він застрелив з мисливської зброї людину. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування цього кримінального провадження, обвинувальний акт скеровано до суду.

Однак, судячи з вчорашньої ситуації, підозрюваний так і не зробив належних висновків. Наразі слідчі поліції інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження й за браконьєрство.