Ганебна подія трапилася на Бережанщині
Ганебна подія трапилася 10 листопада на Бережанщині, повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Опівночі поліцейські зупинили автомобіль марки Mitsubishi L200, у якому виявили зброю, а в багажнику – туші двох кабанів. З’ясувалося, що чоловіки поверталися з полювання, попри заборону на цей вид діяльності в умовах воєнного стану.
Однак, судячи з вчорашньої ситуації, підозрюваний так і не зробив належних висновків. Наразі слідчі поліції інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження й за браконьєрство.