Громадськість має тиснути, щоб розірвати договір оренди комплексу споруд Почаївської лаври з УПЦ мп

Тернополянка та громадська активістка Войтович Анна В’ячеславівна заявила, що громадськість має тиснути, щоб терміново розірвати договір оренди комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври з УПЦ.

Про це жінка повідрмила на власній сторінці у Фейсбук.

“Фактично, за вісім років московсько-української війни зібрані численні докази сприяння УПЦ МП окупантам у захопленні українських міст і сіл, участі у розвідувальній роботі на ворога, депортації наших громадян до росії та інших злочинах. У відповідності до кремлівських методичок, представники УПЦ МП заперечують право України на власну державу та виправдовують агресію росії”, – відзначила Анна Войтович.

Жінка навела кілька фактів, чому ж Почаївська Лавра має належати українському народові, а не московському патріархату.

– російські церкви використовувались як схрони для зброї це було зокрема у Слов’янську.

– 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, біля Гостомеля був затриманий протоієрей російської православної церкви Михайло Павлущенко, який допомагав російській армії.

– 16 березня у Києві затримали священика УПЦ МП Онуфрія, який співпрацював з російськими спецслужбами, передавав їм інформацію про блок-пости та об’єкти критичної інфраструктури.

– На Дніпропетровщині та Кіровоградщині правоохоронці викрили священників, які закликали вірян підтримувати окупаційні війська.

– На окупованих територіях священики МП освячують зброю, яка вбиває нас, і військових, які цією зброєю користуються.

– Службою безпеки України при проведенні контррозвідувальних заходів у Києво-Печерській лаврі, приміщеннях Івано-Франківської єпархії та на інших об’єктах УПЦ МП Тернопільщини, Полтавщини, Закарпаття, Херсонщини, Черкащини, Волині виявлена велика кількість антиукраїнських агітаційно-пропагандистських матеріалів про царя-батюшку, «трієдіний народ», «пробуждєніє матушкі Русі», книжки ксенофобського характеру «для тех, кто любит россію», шеврони незаконних збройних формувань, символіка «вєлікого войска Донского», нагороди й відзнаки російської федерації, «перепустки федеральних радників рф», прапор «Новоросії».

Жінка вкотре закликає усіх небайдужих підписати петицію про розірвання договору оренди Почаївської Свято-Успенської лаври з УПЦ мп.

Долучитися до петиції можна за посиланням ТУТ.

Тернополяни