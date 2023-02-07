П’ять автопригод за три дні трапилося на дорогах Тернополя та області

У п’яти автопригодах, які трапилися впродовж 3-5 лютого на дорогах Тернополя та області, за меддопомогою до лікарів звернулося восьмеро людей. У всіх травми різного ступеня тяжкості.

3 лютого у Тернополі на вулиці Коновальця близько 14:45 водійка автомобіля Renault, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустила Skoda Octavia та врізалася в неї. У результаті удару в травмпункт швидка доправила водійку Renault та 19-річну пасажирку з іншого автомобіля.

О 18:45 під колеса автомобіля потрапив хмельничанин 1983 року народження. Після ДТП водій не зупинився, а поїхав далі. Потерпілого госпіталізували у травмпункт, а водія-втікача встановили. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Про аварію на трасі Тернопіль–Львів–Рава-Руська, неподалік села Довжанка, на лінію “102″ 4 лютого повідомив патрульний. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Renault Megane виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter. Бригада швидкої доправила до лікарні водія та двох пасажирів з буса.

Того ж вечора на нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Mitsubishi Lance збив 22-річну тернополянку. Після надання меддопомоги жінку відпустили додому.

У неділю, 5 лютого, з тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували чотирнадцятирічного юнака. Хлопець на вулиці Тарнавського потрапив під колеса автомобіля Peugeot Boxer за межами пішохідного переходу.

По всіх автопригодах триває перевірка.