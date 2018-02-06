На залізничній станції “Гусятин” відтворили запеклий бій 100-річної давнини. Фоторепортаж
Колектив відділу культури Гусятинської РДА із студентами Гусятинського коледжу та учнями Гусятинської й Копичинських шкіл відтворили на залізничній станції “Гусятин” події 100-річної давнини — бій під Крутами…
Осінь минає.
Не спіть, ковалі!
Голодна зима попереду.
Лемеші на мечі,
Лемеші на мечі
Перекуймо! Для захисту треба.
Піднімайся, дружино!
Є зрада вгорі.
Чи ви, хлопці,
Здобули пістолі?!
Буде бійня кривава,
Буде край у крові,
Бо інакше не знати нам волі.
До молитви, братове!
Святий Отче наш і Пресвята Діво Маріє,
За долю народу ідемо у бій,
За правду боротись волієм.
Ісусе, на шлях Твій правдивий стаєм,
Даємо себе розіп’ясти.
Може, згинемо всі,
Але нація – ні!
Не дамо Україні пропасти.
Ми наливаємось життям
Троянди на снігу
Лежать у морозну днину.
Ти зрониш на пелюстки їх сльозу,
Утреш щоку.
Це тут за Україну
Лягли герої.
Вічність не зітре
І сонце не спалить оцього цвіту.
Прийде весна – Україна розцвіте,
Як сад – вишневим цвітом.
І не зів’яне слава, не помре,
Допоки світу.
Ми наливаємось життям,
Ми йдем – Вітчизни діти.
Наповним молодим вином
Нову посуду.
Здобудем Україну чи помрем –
Господь розсудить.
Автор: Володимир Росоловський
Віталій Остафійчук.