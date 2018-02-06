На залізничній станції “Гусятин” відтворили запеклий бій 100-річної давнини. Фоторепортаж

Колектив відділу культури Гусятинської РДА із студентами Гусятинського коледжу та учнями Гусятинської й Копичинських шкіл відтворили на залізничній станції “Гусятин” події 100-річної давнини — бій під Крутами…

Осінь минає.

Не спіть, ковалі!

Голодна зима попереду.

Лемеші на мечі,

Лемеші на мечі

Перекуймо! Для захисту треба.

Піднімайся, дружино!

Є зрада вгорі.

Чи ви, хлопці,

Здобули пістолі?!

Буде бійня кривава,

Буде край у крові,

Бо інакше не знати нам волі.

До молитви, братове!

Святий Отче наш і Пресвята Діво Маріє,

За долю народу ідемо у бій,

За правду боротись волієм.

Ісусе, на шлях Твій правдивий стаєм,

Даємо себе розіп’ясти.

Може, згинемо всі,

Але нація – ні!

Не дамо Україні пропасти.

Ми наливаємось життям Троянди на снігу

Лежать у морозну днину.

Ти зрониш на пелюстки їх сльозу,

Утреш щоку.

Це тут за Україну

Лягли герої.

Вічність не зітре

І сонце не спалить оцього цвіту.

Прийде весна – Україна розцвіте,

Як сад – вишневим цвітом.

І не зів’яне слава, не помре,

Допоки світу.

Ми наливаємось життям,

Ми йдем – Вітчизни діти.

Наповним молодим вином

Нову посуду.

Здобудем Україну чи помрем –

Господь розсудить.

Автор: Володимир Росоловський Віталій Остафійчук.