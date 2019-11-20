У річці знайшли тернополянина, який пропав ще у вересні

18 листопада житель обласного центру виявив тіло невідомого чоловіка у річці між Романівкою та Великими Бірками.

Працівники Тернопільського відділення поліції, які виїжджали на місце події під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили.

Згодом поліцейські встановили особу невідомого. Ним виявився житель обласного центру 1958 року народження , який від 20 вересня знаходився в розшуку. Чоловік мав проблеми зі здоров’ям.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Триває слідство.