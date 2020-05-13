Із 13 травня у Шумському районі послаблення умов карантину

12 травня 2020 року відбулося позачергове засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.2020 р. № 343 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” на засіданні штабу прийнято рішення про послаблення карантинних умов із 13 травня у Шумському районі, зокрема дозволено відновити роботу:

адвокатів, нотаріусів;

стоматологічних клінік;

перукарень та салонів краси;

непродовольчих магазинів;

закладів побутового обслуговування населення;

торгівлю непродовольчими товарами

Відновлення роботи даних закладів можливе за умови забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, антисептичними засобами для обробки рук та за умови дотримання встановлених обмежувальних заходів вхідного режиму (1 відвідувач на 1,5 м2 із дотриманням дистанції 1,5 метра).

У разі погіршення епідемічної ситуації на території району, спричиненої COVID-19, послаблення карантинних заходів буде скасоване, – повідомляють на сайті громади.