Житель Тернопільщини викрав мільйон гривень з офісу підприємства

Злодія, що викрав 1млн грн з офісу підприємства, засуджено до 5 років позбавлення волі

Теребовлянська місцева прокуратура здійснювала процесуальне керівництво та підтримувала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення особливо тяжкого злочину проти власності, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України.

Під час судового розгляду прокурором доведено вину у скоєному одного з жителів Теребовлянського району. Нагадаємо, у лютому 2020 року, житель Теребовлянщини незаконно проник до офісу підприємства, що належав його родичу, та викрав із приміщення офісу понад 1 млн грн.

Врахувавши щире каяття винної особи, наявність на утриманні двоє неповнолітніх дітей, думку потерпілого про призначення менш суворого, ніж передбачене статтею КК покарання, суд призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією усього майна. Прес-служба прокуратури Тернопільської області