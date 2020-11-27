Офіційно: 300 нових випадків інфікування COVID-19 та одна смерть в області за 27 листопада

300 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 листопада 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 1 (чоловік 61 р. м. Тернопіль).

одужало – 347 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 1034

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 27049 осіб;

одужало – 21246 осіб;

летальних випадків – 369 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7171 (5418 одужало, 83 летальних, 1670 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1383 (1029 одужало, 12 летальних, 342 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1295 (1060 одужало, 20 летальних, 215 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1078 (975 одужало, 17 летальних, 86 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1392 (1013 одужало, 21 летальних, 358 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1233 (1018 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 190 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1202 (991 одужало, 17 летальних, 194 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 621 (548 одужало, 9 летальних, 64 продовжують хворіти);

– Козівський район – 770 (616 одужало, 5 летальних, 149 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1563 (1301 одужало, 27 летальних, 235 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 660 (550 одужало, 2 летальних, 108 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1058 (889 одужало, 21 летальних, 148 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1033 (711 одужало, 9 летальних, 313 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 387 (324 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1126 (919 одужало, 25 летальних, 182 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2212 (1645 одужало, 24 летальних, 543 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2004 (1542 одужало, 29 летальних, 433 продовжують хворіти);

– Шумський район – 861 (697 одужало, 19 летальних, 145 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (72 особи)

Бережанський район (25 осіб):

• м. Бережани – 12

• с. Котів – 1

• с. Вербів – 1

• с. Кути – 6

• с. Мечищів – 1

• с. Поручин – 2

• с. Шибалин – 1

• с. Біще – 1

Борщівський район (10 осіб):

• м. Борщів – 2

• смт Скала-Подільська – 3

• с. Бабинці – 1

• с. Збручанське – 1

• с. Олексинці – 1

• с. Устя – 1

• с. Дзвинячка – 1

Бучацький район (11 осіб):

• с. Бучач – 5

• с. Зубрець – 2

• с. Трибухівці – 2

• с. Сороки – 1

• с. Жизномир – 1

Гусятинський район (16 осіб):

• смт Гусятин – 2

• м. Копичинці – 9

• с. Суходіл – 1

• с. Яблунів – 1

• с. Гадинківці – 1

• с. Самолусківці – 1

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (14 осіб):

• м. Заліщики – 7

• смт Товсте – 2

• с. Касперівці – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Поділля – 1

• с. Печорна – 1

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (5 осіб):

• м. Збараж – 1

• с. Раковець – 1

• с. Доброводи – 1

• с. Колодне – 1

• с. Федьківці – 1

Зборівський район (5 осіб):

• с. Тустоголови – 1

• с. Загір’я – 1

• с. Мшана – 2

• с. Млинівці – 1

Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Теофіпілка – 1

• с. Покропивна – 1

• с. Потік – 1

Кременецький район (25 осіб):

• м. Кременець – 16

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Бакоти – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Гаї – 1

Лановецький район (6 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Ванжулів – 2

• с. Вишгородок – 1

• с. Москалівка – 1

️Монастириський район (12 осіб):

• м. Монастириська – 4

• сел. Коропець – 3

• с. Задарів – 2

• с. Заставці – 1

• с. Діброва – 1

• с. Швейків – 1

Підволочиський район (19 осіб):

• смт Підволочиськ – 10

• м. Скалат – 2

• с. Гнилички – 1

• с. Скорики – 2

• с. Голошинці – 1

• с. Мислова – 1

• с. Кошляки – 1

• с. Колодіївка – 1

Підгаєцький район (2 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Пановичі – 1

Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 4

• смт Микулинці – 1

• с. Соколів – 3

• с. Золотники – 1

• с. Зубів – 1

• с. Ласківці – 2

• с. Соснів – 1

• с. Довге – 2

Тернопільський район (22 особи):

• с. Почапинці – 1

• с. Мар’янівка – 2

• с. Івачів-Горішній – 3

• с. Біла – 2

• с. Настасів – 1

• с. Чернелів-Руський – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Петриків – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Байківці – 4

• с. Великі Гаї – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Дубівці – 1

• смт Велика Березовиця – 1

️Чортківський район (31 особа):

• м. Чортків – 22

• с. Антонів – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Білобожниця – 1

• с. Базар – 1

• с. Біла – 1

• с. Угринь – 1

• смт Заводське – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Косів – 1

Шумський район (5 осіб): • м. Шумськ – 1 • с. Великі Дедеркали – 1 • с. Матвіїв – 1 • с. Великі Загайці – 1 • с. Малі Дедеркали – 1