Офіційно: 300 нових випадків інфікування COVID-19 та одна смерть в області за 27 листопада
300 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 27 листопада 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 1 (чоловік 61 р. м. Тернопіль).
одужало – 347 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1034
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 27049 осіб;
одужало – 21246 осіб;
летальних випадків – 369 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7171 (5418 одужало, 83 летальних, 1670 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1383 (1029 одужало, 12 летальних, 342 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1295 (1060 одужало, 20 летальних, 215 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1078 (975 одужало, 17 летальних, 86 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1392 (1013 одужало, 21 летальних, 358 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1233 (1018 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 190 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1202 (991 одужало, 17 летальних, 194 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 621 (548 одужало, 9 летальних, 64 продовжують хворіти);
– Козівський район – 770 (616 одужало, 5 летальних, 149 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1563 (1301 одужало, 27 летальних, 235 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 660 (550 одужало, 2 летальних, 108 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1058 (889 одужало, 21 летальних, 148 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1033 (711 одужало, 9 летальних, 313 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 387 (324 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1126 (919 одужало, 25 летальних, 182 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2212 (1645 одужало, 24 летальних, 543 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2004 (1542 одужало, 29 летальних, 433 продовжують хворіти);
– Шумський район – 861 (697 одужало, 19 летальних, 145 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (72 особи)
Бережанський район (25 осіб):
• м. Бережани – 12
• с. Котів – 1
• с. Вербів – 1
• с. Кути – 6
• с. Мечищів – 1
• с. Поручин – 2
• с. Шибалин – 1
• с. Біще – 1
Борщівський район (10 осіб):
• м. Борщів – 2
• смт Скала-Подільська – 3
• с. Бабинці – 1
• с. Збручанське – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Устя – 1
• с. Дзвинячка – 1
Бучацький район (11 осіб):
• с. Бучач – 5
• с. Зубрець – 2
• с. Трибухівці – 2
• с. Сороки – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (16 осіб):
• смт Гусятин – 2
• м. Копичинці – 9
• с. Суходіл – 1
• с. Яблунів – 1
• с. Гадинківці – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Городниця – 1
Заліщицький район (14 осіб):
• м. Заліщики – 7
• смт Товсте – 2
• с. Касперівці – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Поділля – 1
• с. Печорна – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 1
• с. Раковець – 1
• с. Доброводи – 1
• с. Колодне – 1
• с. Федьківці – 1
Зборівський район (5 осіб):
• с. Тустоголови – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Мшана – 2
• с. Млинівці – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Теофіпілка – 1
• с. Покропивна – 1
• с. Потік – 1
Кременецький район (25 осіб):
• м. Кременець – 16
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Старий Почаїв – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Бакоти – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Гаї – 1
️Лановецький район (6 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Ванжулів – 2
• с. Вишгородок – 1
• с. Москалівка – 1
️Монастириський район (12 осіб):
• м. Монастириська – 4
• сел. Коропець – 3
• с. Задарів – 2
• с. Заставці – 1
• с. Діброва – 1
• с. Швейків – 1
Підволочиський район (19 осіб):
• смт Підволочиськ – 10
• м. Скалат – 2
• с. Гнилички – 1
• с. Скорики – 2
• с. Голошинці – 1
• с. Мислова – 1
• с. Кошляки – 1
• с. Колодіївка – 1
Підгаєцький район (2 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Пановичі – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 4
• смт Микулинці – 1
• с. Соколів – 3
• с. Золотники – 1
• с. Зубів – 1
• с. Ласківці – 2
• с. Соснів – 1
• с. Довге – 2
Тернопільський район (22 особи):
• с. Почапинці – 1
• с. Мар’янівка – 2
• с. Івачів-Горішній – 3
• с. Біла – 2
• с. Настасів – 1
• с. Чернелів-Руський – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Байківці – 4
• с. Великі Гаї – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Дубівці – 1
• смт Велика Березовиця – 1
️Чортківський район (31 особа):
• м. Чортків – 22
• с. Антонів – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Базар – 1
• с. Біла – 1
• с. Угринь – 1
• смт Заводське – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Косів – 1
Шумський район (5 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Матвіїв – 1
• с. Великі Загайці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1