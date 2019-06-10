Лозівська обсерваторія, що на Тернопільщині, відчиняє двері у Всесвіт

Розташована ця астрономічна перлина Тернопільщини у селі Лозова Тернопільського району, за 10 кілометрів від обласного центру.

Побудована обсерваторія завдяки співпраці Байковецької ОТГ та Агенства США з міжнародного розвитку за програмою ”Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (USAID DOBRE) і має усе необхідне сучасне обладнання для астрономічних спостережень. Ідейним натхненником будівництва обсерваторії став вчитель фізики та астрономії НВК “Лозівська загально-освітня школа I-III ст. – ДНЗ” Михайло Шемеля, технічною базою опікувався любитель астрономії Сергій Вербицький.

Тут розташований 375-міліметровий телескоп системи Ньютона з коректором поля на монтуванні “Білий лебідь” (WSF-240).

Пишаюся, що маємо такого потужного тернопільського виробника астрономічного обладнання і настільки залюблених у космос ентузіастів – педагогічний колектив, дирекцію (директор Ганна Чаповська) та адміністрацію Лозівської школи, які плекають розвиток науки на теренах нашого краю, – ділиться емоціями тернополянка Тетяна Свинарик-Іващенко, яка щотижня за сприятливої для спостережень погоди організовує тротуарки – зустрічі, на яких усі бажаючі зможуть помилуватися небесними об’єктами.