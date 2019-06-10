Сьогодні у Тернополі черговий бій за чисте повітря

Сьогодні,10 червня, о 16 годині, відбудеться судове засідання у Міськрайонному суді (на Новому світі) щодо скасування декларації на початок будівельних робіт для котельні по вул. Київська 3 с.



Нагадаємо, ще 11-го березня 2019 року Юлія Мамчак звернулася до суду, щодо самочинного будівництва на вул.Київська. А дискусії щодо впровадження у місті котелень на торфі тривають ще з початку 2017 року. Тоді анонсувалося, що в Тернополі запрацюють сім котелень на альтернативних видах палива. Зокрема, на вулицях: Київська, Купчинського, 14а, Лесі Українки, 4, Лемківська, 23, Франка, 16, Живова, 12 та Просвіти, 9. Заради реалізації цього проекту побудували завод із переробки торфу на торф’яні крихти – сировини для котелень. Але влада забула одне, запитати мешканців.

Влада зазначає, що за рахунок роботи котелень на альтернативних видах палива зменшується споживання природнього газу. Окрім того, тернополяни мали б цілодобово гарячу воду. Проте жителі обласного центру виступають проти таких котелень. Адже, на їхню думку, економія газу при цьому є дуже незначною, на відміну від завданої екології шкоди.